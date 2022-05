Playoff Serie C, Avellino-Foggia: probabili formazioni e quote dei bookmakers

La sfida tra Avellino e Foggia è in programma alle ore 20:30, allo Stadio "Partenio-Lombardi": irpini favoriti

Mediagol ⚽️

E' tempo di tornare in campo. Oggi, mercoledì 4 maggio, andrà in scena il secondo turno della Fase a gironi dei Playoff di Serie C, preludio al primo turno Nazionale. Il big-match è la gara tra Avellino e Foggia, in programma alle ore 20:30 allo Stadio "Partenio-Lombardi".

Le due compagini torneranno a sfidarsi dopo la vittoria conquistata appena dieci giorni fa dagli uomini di Zeman, in occasione dell'ultima partita della regular season, grazie alle reti messe a segno da Merola e Curcio. Una gara da dentro o fuori, con la squadra di Gautieri che disporrà di due risultati su tre per accedere al turno successivo al termine dei novanta minuti regolamentari. Gli irpini, infatti, voleranno alla Fase Nazionale anche in caso di pareggio.

Per le quote, il pronostico è dalla parte dell'Avellino. La vittoria degli irpini (segno 1), infatti, è data a 1.85, mentre il segno 2 è quotato a 4.25. Il segno X è dato, invece, a 3.35. Occhio anche all'esito Goal e Over 2,5, con il Foggia che va a segno da ventidue partite di fila.

Reduce dal successo contro la Turris, Zeman potrà contare sull'intero organico a disposizione. Il tecnico boemo si presenterà al "Partenio" con il classico 4-3-3: Dalmasso tra i pali, in difesa Garattoni, Sciacca, Di Pasquale e Rizzo. In mezzo al campo, spazio a Rocca, Petermann e Gallo. In avanti, il trio composto da Merola, Ferrante e Curcio.

Gautieri, invece, non avrà a disposizione né Aloi, né Matera, così come Tito. Tornano a disposizione De Francesco, Chiti e Kragl; non sono al meglio Di Gaudio e Maniero, reduci da infortuni muscolari. Possibile il ritorno al 3-5-2: Forte tra i pali, Silvestri, Dossena e Scognamiglio in difesa. A centrocampo, spazio a Carriero, De Francesco e ad uno tra Mastalli e Kragl, mentre Ciancio e Mignanelli agiranno sulle corsie esterne. In attacco, Kanoute a supporto di uno tra Murano e Maniero.

LE PROBABILI FORMAZIONI

AVELLINO (3-5-2): Forte; Silvestri, Dossena, Scognamiglio; Ciancio, Carriero, De Francesco, Kragl, Mignanelli; Kanoute, Murano/Maniero. All.: Gautieri.

FOGGIA (4-3-3): Dalmasso; Garattoni, Sciacca, Di Pasquale, Rizzo; Garofalo/Rocca, Petermann, Gallo; Merola, Ferrante, Curcio. All.: Zeman.