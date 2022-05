Playoff Serie C, Avellino-Foggia: Gautieri con Kragl e Maniero, Zeman punta su Merola

Le formazioni ufficiali di Avellino-Foggia, gara valida per il secondo turno dei playoff di Serie C

Tutto pronto per il secondo turno dei playoff di Serie C. Comincia il percorso dell'Avellino di Gautieri che avrà di fronte il Foggia di Zeman reduce dal successo per due a zero contro la Turris. Alla squadra irpina basterà non perdere per approdare alla fase Nazionale in cui sono già qualificate Renate, Cesena, FeralpiSalò e Palermo. Padova, Reggiana e Catanzaro hanno già, invece, staccato il pass per il secondo turno Nazionale.