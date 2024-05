Playoff Serie C, allerta maltempo: rinviato il derby Vicenza-Padova. Le ultime

Il derby Vicenza-Padova, è stato rinviato causa maltempo. La gara valevole per l'andata dei quarti di finale dei playoff di Serie C era in programma questa sera alle ore 20:30 allo Stadio "Menti". Una scelta condivisa da prefettura, Comune, Lega di Serie C ed entrambe le società. Una decisione dettata dalle condizioni meteo: l'impianto, infatti, è prossimo al fiume Bacchiglione che è cresciuto di due metri in tre ore per via delle pioggie abbondanti. La partita, dunque, si giocherà domani, mercoledì 22 maggio, sempre alle ore 20:30.