PLAYOFF SERIE C, ALLE 11.00 IL SORTEGGIO DELLA FASE NAZIONALE. IL PALERMO…

Alle ore 11.00 verrà effettuato il sorteggio per decretare gli accoppiamenti del primo turno Nazionale dei playoff di Serie C

Comincia il percorso del Palermo di Silvio Baldini nei playoff di Serie C. Inizia, dunque, la fase Nazionale in cui i rosanero si erano già qualificati in virtù del terzo posto in classifica che li rende teste di serie con Feralpisalò, Cesena, Virtus Entella e Renate.