Playoff Serie C, Alessandria in festa: i Grigi tornano in Serie B dopo 46 anni

L'Alessandria è la quarta squadra promossa in Serie B dopo Como, Perugia e Ternana. La squadra di Moreno Longo batte il Padova ai calci di rigore per 5-4, dopo che i tempi regolamentari ed i supplementare erano terminati in parità sullo 0-0. Decisivo l'errore di Gasbarro, Rubin realizza il gol decisivo dal dischetto, dell'ultimo incontro dei playoff promozione di Serie C della stagione 2020-2021.