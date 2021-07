Picerno in Serie C: ecco la probabile composizione dei gironi in attesa del TAR

In attesa del TAR, ecco la probabile composizione dei gironi per quanto riguarda il nuovo campionato di Serie C

Nella giornata di ieri, la notizia: il Consiglio Federale della Figc ha deciso di ammettere in terza serie l'AZ Picerno. La decisione è stata presa a seguito della rinuncia della società Gozzano. La Serie C, dunque, cambia volto. Nelle ultime ore, il Collegio di Garanzia del Coni ha salvato soltanto la Paganese. Oltre al Chievo Verona estromesso dalla Serie B, hanno lasciato momentaneamente la C Carpi, Casertana, Novara e Sambenedettese. Il Cosenza sembra destinato alla B.

In attesa della sentenza del TAR che il prossimo 2 agosto si pronuncerà in merito ai ricorsi presentati dai club esclusi dal torneo, La Gazzetta dello Sport ha aggiornato la composizione dei tre possibili gironi.

GIRONE A

AlbinoLeffe, Feralpisalò, Fiorenzuola, Giana, Juventus U23, Lecco, Legnago, Mantova, Padova, Piacenza, Pergolettese, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate, Seregno, Südtirol, Trento, Triestina, Virtus Verona.

GIRONE B

Ancona-Matelica, Carrarese, Cesena, Entella, Fermana, Grosseto, Gubbio, Imolese, Modena, Montevarchi, Olbia, Pescara, Pontedera, Reggiana, Teramo, Vis Pesaro, Viterbese.

Ne mancano tre, che potrebbero essere le ripescate Lucchese, Siena e una tra Fano (se verrà accettata la sua domanda) e Pistoiese.

GIRONE C

Avellino, Bari, Campobasso, Catania, Catanzaro, Foggia, Francavilla, Juve Stabia, Acr Messina, Monopoli, Monterosi, Paganese, Palermo, Picerno, Potenza, Taranto, Turris, Vibonese.

Ne mancano due, che potrebbero essere le ripescate Latina e Fidelis Andria.