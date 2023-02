Piacenza-Sangiuliano City, derby degli ex Palermo in Serie C: Accardi sfida Floriano

Piacenza-Sangiuliano City rappresenta una sfida importantissima per due ex rosanero. Due capitani ed amici, protagonisti della trionfale cavalcata verso la Serie B del Palermo targato Silvio Baldini, nei playoff promozione di Serie C . Nel match in programma alle ore 18:00 allo Stadio "Garilli", sarà duello in chiave salvezza per Andrea Accardi e Roberto Floriano.