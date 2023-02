Piacenza-Pro Vercelli, l’ex Palermo Accardi segna e sblocca la partita

Al 47', il palermitano classe 1995 ha sbloccato la gara tra i biancorossi e la Pro Vercelli, valida per la ventisettesima giornata del girone A di Serie C. Al 71', tuttavia, è arrivato il momentaneo pareggio della compagine piemontese con Zamora. La formazione emiliana si posiziona attualmente al penultimo posto in classifica, in piena lotta per il mantenimento della categoria.