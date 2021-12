Pescara, il presidente Sebastiani: “Trattativa con Radrizzani? Mai avuto contatti”

Il Pescara è in cerca di acquirenti: una notizia confermata a più riprese dallo stesso presidente del club Daniele Sebastiani, che ha parlato anche di una trattativa con imprenditori stranieri. Nei giorni scorsi, alcuni rumors, raccontavano di...

"Trattativa con Radrizzani? Assolutamente no, smentisco. Non lo conosco e non ho mai avuto contatti, ci tengo a dirlo perché non vorrei che qualcuno pensasse che queste notizie escono dalla società. Con chi sto trattando? E’ una situazione molto riservata al momento, c’è un percorso, dobbiamo lavorare e spero vada a buon fine. Giusto che a Pescara ci sia un ricambio, che arrivi gente nuova, ma dev’essere gente seria e capace di portare avanti un progetto che dura da dodici anni. E in questi anni, al di là delle gioie e delle amarezze sul campo, nessuno può attaccare questa società. Sento tante chiacchiere in città, è diventata una barzelletta. Un domani vi farò fare qualche risata, magari scriverò un libro. E quando lo farò, qualcuno dovrà nascondersi… I tempi per la cessione del club? Non c’è una tempistica precisa, ma c’è grande volontà da parte mia di fare l’operazione. C’è un interesse importante e non mi metterò di traverso, al di là dell’offerta e dell’aspetto economico. A me interessa la continuità, e lasciare la squadra in buone mani. Solo questo”.