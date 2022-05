Pescara-Carrarese 2-2, Cernigoi ne fa due ed elimina Di Natale dai playoff di Serie C

Sfida tra il Pescara di Zauri e la Carrarese di Totò Di Natale. I biancazzurri sudano ma ottengono un pari che li fa avanzare al secondo turno

Allo stadio "Adriatico" di Pescara sono cominciati i play-off di Serie C anche per il girone B . Il primo turno della fase a gironi ha messo di fronte due formazioni temibili: il Pescara , arrivato quinto nella propria regular season, contro la Carrarese , vecchia (ma non troppo) conoscenza dell'attuale tecnico del Palermo Silvio Baldini , la quale ha strappato al decimo posto una qualificazione al minitorneo davvero per poco.

Sono partiti forte i padroni di casa, con la rete che ha aperto le marcature da parte di Cernigoi all'8'. Tutto come da pronostico, ma la squadra di Zauri ha subito poco dopo l'uno-due letale da parte della compagine toscana. Al 21' Pasciuti ha rimesso in parità la gara ed al 34' D'Auria ha completato la rimonta, portando la formazione allenata da Di Natale in vantaggio all'intervallo. Al 79' è arrivato il secondo gol del Pescara, ancora una volta con la firma di Cernigoi addirittura con la spalla, siglando il 2-2. Brivido all'86' per il portiere biancazzurro Sorrentino, con il destro di Berardocco terminato al lato per una questione di centimetri.