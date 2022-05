Perugia, caccia al bomber: occhi su Brunori, la Juventus…

Il Perugia, alla ricerca di un bomber dopo la partenza di De Luca, segue con attenzione la pista Matteo Brunori

Terminata la regular season del campionato di Serie B, il Perugia pensa già al futuro. Tra i principali obiettivi estivi del club umbro, quello di trovare forze fresche in attacco in vista della prossima stagione, dopo la partenza di Manuel De Luca: pronto a rientrare alla Sampdoria dopo il prestito a titolo temporaneo .

Il club del patron Santopadre, come riportato da "La Nazione", comincia a sondare il terreno a caccia di un nuovo bomber. Caratteristica che appartiene a Matteo Brunori: nato a Macaé nello stato di Rio de Janeiro, Brasile, ma da sempre residente a Palazzo d’Assisi. Il Grifo avrebbe messo gli occhi sulla punta di proprietà della Juventus, attualmente in prestito al Palermo, dove fino ad ora ha collezionato 43 presenze e ben 27 reti, guadagnandosi inoltre il titolo di capocannoniere della Serie C.