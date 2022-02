Penalizzazione Foggia: il club presenta ricorso al Collegio di Garanzia del Coni

Nuovo ricorso del Foggia contro la penalizzazione inflitta, e poi ridotta a due punti, per inadempienze legate al passaggio di quote

I ricorsi riguardano l'annullamento e/o la riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione della Corte Federale d'Appello - Sezioni Unite - della F.I.G.C. n. 0055/CFA/2021-2022 del 3 Gennaio 2022, comunicata agli odierni istanti in pari data, con la quale sono stati solo parzialmente accolti i reclami proposti dai suddetti ricorrenti avverso la pronuncia di primo grado del Tribunale Federale Nazionale — Sezione Disciplinare - n. 0058/TFN-SD/2021/2022 del 22 Novembre 2021 (ugualmente impugnata con il presente ricorso, con cui era stata inflitta, al club pugliese, la sanzione della penalizzazione di quattro punti in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2021/2022, e, al dott. Canonico, la sanzione della inibizione per mesi sei), e, per l'effetto, con riguardo alla posizione del Foggia Calcio, è stata ridotta a due punti l'originaria penalizzazione, in esito al deferimento del Procuratore Federale del 14 ottobre 2021 (Prot. n. 2554/117pf21-22/GC/b1p), a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, a mente dell'art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., in ordine alle violazioni rispettivamente ascritte alla dott.ssa Maria Assunta Elena Pintus (art. 4, comma 1, del C.G.S., art. 20 bis delle NOIF ed art. 32, comma 5 bis, del C.G.S., anche in relazione all'art. 31, comma 1, del C.G.S.) ed al dott. Nicola Canonico (art. 4, comma 1, del C.G.S. ed art. 20 bis delle N.O.I.F.), nonché, a titolo di responsabilità propria, per presunta violazione dell'art. 32, comma 5 bis, del C.G.S.; con riguardo alla posizione del dott. Canonico, è stata ridotta a tre mesi l'originaria inibizione in esito al deferimento del Procuratore Federale del 14 ottobre 2021 (Prot.n. 2554/117pf21-22/GC/b1p), per presunta violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. e dell'art. 20 bis delle N.O.I.F; nonché per l'annullamento e/o la riforma di qualsiasi atto prodromico, pregresso, presupposto, preliminare e/o successivo (qualora esistente ed anche incognito) alla decisione in questa sede impugnata.