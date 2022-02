Pellegrinaggio a Palermo per il beato Acutis: ci saranno Mirri, Orlando e Ghirelli

La Serie C ha organizzato un pellegrinaggio tra le città per trasmettere i valori del Beato Acutis tra i giovani. Mercoledì tappa a Palermo

Il Palermo è pronto a mobilitarsi per realizzare l'obiettivo della Serie C: si tratta di un pellegrinaggio religioso che mira a condividere i valori del Beato Carlo Acutis tra i giovani. Sarà presente, infatti, il settore giovanile del club rosanero. Oltre a loro, interverranno anche il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, il presidente del club Dario Mirri ed il sindaco della città di Palermo Leoluca Orlando. Dopo la tappa di Assisi, il pellegrinaggio continuerà mercoledì nel capoluogo siciliano e successivamente cercherà di coinvolgere tutte le città che ospitano una squadra nella terza divisione italiana. L’incontro dal nome “Fate amicizia con Carlo, la Sicilia si mette in ascolto” avrà luogo inizialmente mercoledì 16 febbraio alle 16:30, con la celebrazione della Santa Messa nella chiesa di Sant’Agostino in via Francesco Raimondo 3. La seconda parte si sposterà alle 18:15 presso la Chiesa di San Francesco Saverio di Palermo, in via S.Francesco Saverio 3.