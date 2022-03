Palermo, verso la Vibonese: Baldini ritrova Soleri, Crivello in dubbio

Il Palermo di Silvio Baldini si appresta a sfidare la Vibonese nel match valido per la trentesima giornata del Girone C di Serie C

"Rientro in campo per i rosanero, dopo il giorno di riposo concesso all’indomani della trasferta di Francavilla", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia", puntando i riflettori in casa Palermo. La formazione di Silvio Baldini è reduce dal ko esterno maturato sul campo della Virtus Francavilla e si appresta ad affrontare la Vibonese nel match valido per la trentesima giornata del Girone C di Serie C. La squadra targata Nevio Orlandi è attualmente l'unica (insieme al Potenza) a non aver mai vinto in trasferta nel corso di questo campionato e ricopre, infatti, l'ultima casella in classifica.

"Baldini ritrova Soleri, assente nell’ultima giornata per squalifica, mentre restano da valutare le condizioni di Crivello, costretto a dare forfait lo scorso weekend a causa di una lesione distrattiva di primo grado al polpaccio destro", si legge sul noto quotidiano. Il terzino palermitano potrebbe essere l'unico assente tra le fila del team rosanero per la sfida in cui De Rose e compagni sono chiamati al riscatto.

"I nomi da tenere d’occhio per sabato in caso di ammonizione restano gli stessi dell’ultima giornata: Accardi, Giron, Luperini, Odjer e Perrotta", chiosa il Gds. Qualora questi calciatori dovessero venire ammoniti salterebbero la trasferta di Avellino, in programma il prossimo 13 marzo.