Palermo, verso i playoff: tampone per i positivi al Covid-19, Pelagotti leva i punti

Il Palermo di Silvio Baldini ha chiuso il proprio campionato al terzo posto in classifica dopo la vittoria maturata sul campo del Bari

"Un giorno di riposo dopo il rientro da Bari, ma Baldini non vuole cali di tensione. Il programma di queste due settimane senza calcio, per il Palermo, non cambierà di una virgola", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che punta i riflettori in casa rosanero in vista dei playoff di Serie C.