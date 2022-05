Palermo-Triestina, i convocati di Bucchi in vista della supersfida del “Barbera”

Alle 20.30 di giovedì sera andrà in scena Palermo-Triestina. Questi i convocati di mister Bucchi per il match valido ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C

La Triestina di Cristian Bucchi è pronta a scendere in campo allo stadio "Renzo Barbera", in cui si troverà di fronte gli oltre trentamila palermitani che hanno riempito gli spalti. Gli alabardati necessitano di una vittoria con almeno due gol di scarto per superare il Palermo ed approdare al secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C, in virtù dell'1-2 dell'andata al "Nereo Rocco".

Questi i ventuno convocati, più la lista degli indisponibili:

Portieri: Martinez, Offredi;

Difensori: Baldi, Esposito, Ligi, Rapisarda, Volta;

Centrocampisti: Ala-Myllymaki, Calvano, Crimi, Galazzi, Giorico, Giorno, Procaccio, St. Clair;

Attaccanti: De Luca, Litteri, Iacovoni, Sarno, Trotta.

Indisponibili: Capela, Gomez, Lopez, Maracchi, Negro, Petrella, Sakor.