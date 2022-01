Palermo, prima al “Barbera” contro il Monterosi: all’andata 1-1 gol di Brunori

Ventiquattresima giornata del girone C di Serie C, il Palermo ospita il Monterosi Tuscia nella prima gara interna del nuovo anno solare. Unico precedente il pareggio dell'andata, diversi aspetti sono cambiati dallo scorso 26 settembre

⚽️

Prima gara del Palermo tra le mura amiche nel 2022, archiviato il pareggio esterno contro il Catanzaro, i rosanero ospitano al "Renzo Barbera" la matricola Monterosi Tuscia. Unico precedente fra le due squadre è la gara dell'andata, terminata con il punteggio di 1-1, al vantaggio rosanero di Brunori ha risposto la rete di Cancellieri nel secondo tempo.

Tante cose sono cambiate però dal 26 settembre, giorno in cui Palermo e Monterosi si sono affrontate per la prima volta nella storia a Viterbo, a causa dell'indisponibilità dello stadio del piccolo comune laziale. Sia i biancorossi che i siciliani hanno cambiato guida tecnica: nel novembre 2021 il patron Luciano Capponi ha deciso per l'esonero di David D'Antoni, allenatore da tre anni sulla panchina del Monterosi, con cui ha inanellato il salto di categoria. Più recentemente invece, anche il club di Viale Del Fante ha sostituito Giacomo Filippi con Silvio Baldini.

Dopo ventiquattro gare, il Monterosi ha dimostrato di meritare un posto in terza serie. I laziali occupano infatti il quattordicesimo posto della classifica del girone C con 24 punti e un margine di 9 dalla zona retrocessione, davanti a compagini veterane della C come Potenza, Fidelis Andria e Paganese.

Capocannonieri e sicuramente principali riferimenti offensivi per i compagni, sono Emanuele Adamo e Rocco Costantino. Il primo classe 1998, arrivato in estate dall'Avellino, ha raggiunto insieme al collega di reparto, quota 4 reti in 19 presenze. Il secondo invece 31enne proveniente dal Modena, ha avuto un inizio di stagione sfortunato a causa degli infortuni, solamente 11 gare disputate finora. Da ricordare anche Davide Cancellieri, sopracitato laterale sinistro classe 2001, che nella gara di andata regalò un punto prezioso alla compagine dell'ormai ex tecnico D'Antoni. Merita infine una menzione anche capitan Davide Buono, seconda stagione tra le fila del Monterosi e fonte di smistamento dei palloni nelle zone nevralgiche del campo, mediano che può ricoprire anche il ruolo di mezzala.