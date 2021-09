Palermo-Monopoli, Colombo: “Soddisfatto a metà, mi aspettavo una foga diversa”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Monopoli al termine della sfida di Coppa Italia Serie C contro il Palermo

Prima sconfitta stagionale per il Monopoli. Dopo le tre vittorie di fila conquistate in campionato contro Catania, Turris e Acr Messina, gli uomini di Alberto Colombo si sono arresi al Palermo. I rosanero hanno battuto per 2-1 la compagine biancoverde, staccando il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C. Intervenuto ai microfoni della stampa al termine del match valevole per il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C, il tecnico del Monopoli ha analizzato la prestazione offerta dalla sua squadra al "Renzo Barbera".