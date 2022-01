Palermo, l’ex Carrozzieri: “Col Monterosi 3 punti importanti. Con Baldini si vede…”

Carrozzieri esulta sui social per la vittoria del Palermo contro il Monterosi Tuscia per 2-0 in Serie C grazie ai gol di Damiani e Felici

Mediagol ⚽️

Moris Carrozzieri, ex difensore del Palermo, ha commentato tramite un post pubblicato sul proprio profilo Facebook la vittoria dei rosanero contro il Monterosi Tuscia per 2-0:

"Buonasera a tutti i tifosi palermitani! Oggi sono stati conquistati tre punti importanti contro il Monterosi. Primo tempo non bello, il secondo è andato meglio. L'importante era vincere. Il mister Baldini sta delineando il suo percorso e si sta vedendo. Avanti così e testa alla prossima partita. Forza ragazzi, sangue e sudore! Onorate la maglia e nessuno vi dirà mai niente! Continuate così. Forza Palermo!".