Palermo, l’ex Campilongo: “Rosanero forti economicamente, Bari e Catanzaro…”

Le dichiarazioni di Salvatore Campilongo, ex attaccante del Palermo, a proposito della situazione nel girone C di Serie C

La Serie C è tornata in campo per la ventitreesima giornata dopo i rinvii di gennaio causa Covid-19. Classifica del girone C che non ha subito grandi variazioni, pareggi per Bari, Palermo, Catanzaro, Avellino e Monopoli, con la situazione che è rimasta più o meno invariata. L'ex attaccante del Palermo, Salvatore Campilongo, ha fatto il punto della classifica del girone C alle colonne de "Il Mattino". Di seguito le sue dichiarazioni:

"I rosanero sono forti economicamente, così come il Bari o il Catanzaro. La proprietà dell’Avellino è solida e sta investendo tanto: non è il loro caso, ma troppe proprietà pretendono risultati subito. Il Benevento ci ha messo 8 stagioni per vincere la C. I biancoverdi hanno anche una squadra di assoluto valore. Per quanto riguarda il Catanzaro, ho l’impressione che con Vivarini si stia puntando ad un vero progetto tecnico. D’altronde, il tecnico ha firmato fino al giugno del 2023. Il progetto sta partendo adesso, con 5 mesi di rodaggio, per essere in pole position l’anno prossimo".