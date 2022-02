Palermo-Juve Stabia, Sottili: “Prestazione negativa. Crediamo ancora nei playoff”

Le dichiarazioni di Stefano Sottili, tecnico della Juve Stabia, al termine della gara tra i campani e il Palermo

Termina 3-1 per il Palermo la sfida del "Renzo Barbera" tra i rosanero e la Juve Stabia, match valido per la ventiseiesima giornata del girone C di Serie C. Il Palermo chiude il primo tempo in doppio vantaggio con le reti di Brunori e Giron, le Vespe nella ripresa non riescono a sfruttare la superiorità numerica derivata dall'espulsione dello stesso esterno rosanero autore del gol. Ancori Brunori chiude la partita con il tris firmato nelle prime battute del primo tempo, a nulla serve la rete finale di Evacuo. Il tecnico della Juve Stabia, Stefano Sottili, è intervenuto al termine del match ai microfoni di Eleven Sport, di seguito le sue dichiarazioni: