Palermo-Juve Stabia, l’ad Polcino: “Match difficile. Rosanero hanno il fattore campo”

Le dichiarazioni dell'ad gialloblù Polcino nel prepartita di Palermo-Juve Stabia al "Barbera"

"Match difficile, il Palermo è un ottima squadra. Speriamo di far vedere i nostri valori, loro hanno anche il fattore campo dalla loro parte. Una prova che può proiettarci in una zona di classifica importante, vogliamo proseguire la media punti conquistata fino ad ora. Il mercato ci ha visti protagonisti, fatti ottimi innesti in ogni reparto, spero che le prossime partite ci diano ragione".