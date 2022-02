Palermo, Bucaro: “Brunori e Felici grandi individualità. Occhio a Bentivegna”

Le dichiarazioni di Bucaro nel prepartita di Palermo-Juve Stabia al "Barbera"

"Le premesse per una bella partita ci sono tutte. Due grandi piazze, vedendo anche le formazioni abbiamo davanti due schieramenti offensivi. Vedremo una bella partita. Un campionato difficile per tutti. Al Palermo manca continuità, ma non è semplice. Le ambizioni ci sono, ma devono cambiare i risultati. Palermo ha sempre avuto un pubblico importante. In questa categoria si fa fatica, non c'è entusiasmo al momento. Baldini sta lavorando, non è facile dare un'identità precisa in poco tempo. Ha cambiato modo di giocare e il Palermo ha comunque fatto vedere qualcosa di buono. Mi stuzzicano molti duelli, sono due squadre simili. Ci sono tanti bravi giocatori, chi sarà più bravo vincerà la partita. Felici e Brunori possono creare pericoli, ma anche Bentivegna e Ceccarelli possono fare bene. Se dovessi dire un nome per squadra dico Brunori e Bentivegna".