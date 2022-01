Palermo, Baldini: “Damiani e Felici giovani veterani. Soleri al posto di Luperini…”

Silvio Baldini ha commentato nella mixed zone la vittoria del Palermo contro il Monterosi Tuscia per 2-0 in Serie C Girone C

Mediagol ⚽️

Silvio Baldini ha ottenuto la sua prima vittoria nella sua nuova avventura sulla panchina del Palermo, superando il Monterosi Tuscia con il risultato di 2-0, match valido per la quinta giornata del girone di ritorno in Serie C girone C. Ad andare in gol sono stati proprio i nuovi arrivati in casa rosanero nella finestra del calciomercato di gennaio, ovvero Samuele Damiani e Mattia Felici. Il Palermo è tornato a vincere e a segnare dopo oltre 400 minuti di digiuno ed è intenzionato a proseguire il proprio cammino. Queste le dichiarazioni nella mixed zone del tecnico nativo di Massa:

"Per me Luperini ha giocato una buona partita. In fase di non possesso non rimaneva alto ma aiutava i centrocampisti. Quando avevamo il palleggio non veniva cercato spesso anche perché con squadre chiuse lui fa fatica a trovare certe misure. Nel primo tempo gli ho visto fare una bella azione con Floriano, lì avrebbe meritato miglior fortuna. Soleri ha giocato una gran partita a Catanzaro e oggi meritava di essere messo dentro ma non per demeriti di Luperini. In questo momento il Palermo ha bisogno di tutti gli effettivi. Damiani e Felici? Due giovani veterani. Sono dei ragazzi che hanno già fatto diversi campionati nei professionisti. Anche loro devono migliorare e crescere indipendentemente dal fatto che hanno fatto due gol importanti".