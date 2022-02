Palermo-ACR Messina, Raciti: “I ragazzi hanno messo il cuore. Secondo tempo top”

Le dichiarazioni di Ezio Raciti, tecnico dell'ACR Messina, al termine della gara tra il Palermo e i giallorossi

"Ho detto ai ragazzi di giocare spensierati, mettendo il cuore in campo. Qualche uomo di esperienza ci ha anche aiutato a fare bene in campo. Sono soddisfatto della partita. Nel primo tempo rinunciatari, nel secondo tempo abbiamo fatto bene e conquistato un punto importante che ci dà spinta e autostima per le prossime partite. Poche squadre riusciranno a fare punti qui, quindi dobbiamo essere soddisfatti. La tattica è fine a se stessa, è l'approccio che conta. Bisogna giocare in avanti, se sbagli hai tempo per recuperare. Questo lo dico sempre per dare ai ragazzi la gioia di giocare. Tra questi ci sono tanti i giovani importanti che faranno certamente carriera. Dobbiamo ragionare uno step alla volta, sono molto ottimista. Dobbiamo tirarci fuori dalla bassa classifica, se poi arriva qualcosa in più meglio per noi. Il presidente è un tifoso, non ha esitato a spendere ancora e ad implementare la rosa con altri giocatori, insieme al direttore. Servivano giocatori di esperienza che aiutassero questi ragazzi".