Padova, Sogliano e il tormentone Cianci: “Davanti a certe condizioni ci fermiamo”

Il direttore sportivo del Padova, Sean Sogliano, fa il punto sul mercato in entrata

Calciatore di esperienza, abile nel gioco aereo e prolifico sotto porta, Pietro Cianci, è il prototipo del numero nove in grado di spostare gli equilibri del prossimo campionato di Serie C . Dopo esser stato accostato insistentemente al club di Dario Mirri, l'ex Bari - oggi ad un passo dal Catanzaro - è finito nel mirino del Padova, che da settimane starebbe trattando con il Teramo per provare ad assicurarsi le prestazioni del calciatore. Trattativa, quella con il club abruzzese, apparsa fin da subito non di facile conclusione. Ad esprimersi a tal proposito, facendo chiarezza sulla posizione del Padova, il ds Sean Sogliano sulle colonne de Il Gazzettino.

"Cianci? Non facciamo mistero che per noi è un ottimo giocatore che ci interessa però davanti a certe condizioni ci fermiamo".

Sogliano si è infine soffermato sullo stato delle altre trattative esistenti: "Monaco? Siamo in una trattativa avanzata e se non ci saranno intoppi la chiusura è imminente. Volevamo un centrale con le stesse caratteristiche di Kresic, un giocatore che abbia centimetri nel pacchetto arretrato. Felipe Curcio? Abbiamo parlato con il giocatore che ha espresso la volontà di tornare e abbiamo raggiunto un accordo di massima. Adesso tramite il suo agente sta parlando con la Salernitana per definite delle loro questioni. Vano? In questo momento non lo stiamo trattando".