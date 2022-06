Padova, l’ex Cherubin: “Testata di Ronaldo a Palermo non giustificabile ma per me…”

Nicolò Cherubin , ex difensore del Padova nella stagione 2019/2020 ed attualmente di proprietà della Luparense, è ritornato sulla finale di ritorno dei playoff di Serie C al "Renzo Barbera". I biancoscudati sono caduti per 1-0 con la firma decisiva di Brunori su calcio di rigore ma la disfatta della compagine di Oddo si può raffigurare anche sul brutto episodio che ha visto coinvolto Ronaldo , capitano del Padova, ricevere un cartellino rosso dopo aver colpito con una testata Perrotta , calciatore rosanero. Questo il pensiero di Cherubin ai microfoni de Il Gazzettino:

"A Palermo ha commesso un errore grave che ha penalizzato la squadra, un errore non giustificabile con l'esperienza che ha, però lo ha riconosciuto subito e sono convinto che gli servirà da lezione. Puntare il dito contro di lui non è un cosa giusta. Io ripartirei da lui perché, in Serie C, ci sono pochi giocatori con le sue qualità".