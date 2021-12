Padalino: “La mia sul Girone C, il Catanzaro la delusione. Bari e Avellino…”

L'ex allenatore del Foggia ha tracciato un bilancio delle prestazioni offerte fin qui dalle squadre che militano nel Girone C di Serie C

Mediagol (nc) ⚽️

"Sì è un Girone C diverso rispetto all'anno scorso, perchè non c'è una Ternana che sta ammazzando il campionato, ma ci sono diverse squadre a lottare per la B, anche se il Bari è in vantaggio sulle altre". Lo ha detto Pasquale Padalino, intervistato ai microfoni di "Radio Punto Nuovo". L'ex allenatore del Foggia, oggi nuovo tecnico del Siena, ha tracciato un bilancio delle prestazioni offerte fin qui dalle squadre che militano nel Girone C di Serie C.

LA DELUSIONE - "Il Catanzaro è la delusione di questo girone di andata. Così come l'Avellino. Anche perchè, guardando le posizioni dell'anno scorso, quando sono arrivate seconda e terza, e dopo i proclami fatti dalle società, ci si aspettava ovviamente quello step in più per lottare per il vertice. Step che ha fatto il Bari. Però stiamo parlando solo del girone di andata e quindi si può ancora recuperare. La sorpresa? Stiamo parlando di squadre che hanno fatto un campionato positivo, come Monopoli e Turris. Se si confermeranno, potranno sognare in grande. Ma il problema è proprio quello, confermarsi per una stagione intera", le sue parole.

AVELLINO -"L'Avellino è stata la squadra che ha pareggiato di più, un inizio complicato con tanti pareggi. Un lavoro un po' pregiudicato dagli infortuni, dalla sfortuna, da un assetto non trovato subito, mentre oggi, con degli aggiustamenti, la squadra mi sembra quadrata, viene da una serie di risultati utili consecutivi e penso che possa lottare per dare fastidio al Bari. l'Avellino può lottare per vincere il campionato. Bisogna crederci, fin quando la matematica non darà torto. Ovviamente si sta parlando di recuperare 9 punti ad una competitor forte, che non penso perderà tanti punti. Io credo che il Bari, sia nei titolari che nelle alternative, non lascia spazio ad errori", ha concluso Padalino.