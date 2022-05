Padalino: “Avellino ha deluso, Foggia può fare bene ai playoff”

Le parole del tecnico del Siena, Pasquale Padalino, sui playoff di Serie C e sul Girone C

“Il Foggia ha meritato di superare il turno, sono contento per Zeman e Pavone. L'Avellino ha una squadra sicuramente più forte ma questo in campo non si è visto, anche perché Murano ha sbagliato dei goal abbastanza facili. Ci si aspettava sicuramente qualcosa in più da loro".

Così il tecnico del Siena Pasquale Padalino, sui verdetti emersi al termine del secondo turno preliminare dei playoff di Serie C. L'allenatore, come riporta "TuttoC", si è soffermato sui risultati del Girone C e in particolare sull'eliminazione dell'Avellino.

"Oltre ad avere una rosa migliore gli irpini hanno avuto anche più tempo per preparare la partita, ci si aspettava un calo dai rossoneri e invece non si è vista alcuna superiorità fisica degli irpini. Non sono riusciti a mantenere lo stesso ritmo dei primi minuti, avendo due risultati su tre a disposizione si saranno un po' seduti. Foggia? Incontreranno la Virtus Entella, una delle candidate alla Serie B, hanno le potenzialità per fare bene”.