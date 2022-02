Mora: “Bari avversario di se stesso. Primato? Campanello d’allarme scattato”

Le parole dell'ex difensore del Bari, Nicola Mora, sul momento vissuto dai galletti e sulla lotta promozione

" Il Bari col lavoro di Ciro Polito ha intrapreso la strada giusta, non è mai facile uscire dal marasma della Lega Pro. Credo che la società abbia allestito una buona squadra, facendo tesoro degli anni passati per tornare in B: l'unico difetto potrebbe essere il Bari avversario di sé stesso, infatti le ultime due sconfitte hanno fatto tuonare il direttore portando la squadra in ritiro, visto che i punti si sono assottigliati".

"Sappiamo benissimo che in campionati lunghi come Serie B e C sette punti possono essere annullati in un paio di mesi. Il campionato è ancora lungo e il campanello d'allarme è suonato, una persona così attenta come polito e una dirigenza come i De Laurentiis che vuole riportare in Bari nelle categorie che le compete, hanno capito: ma credo che tutto rientrerà".