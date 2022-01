Monterosi, Menichini: “Incontrato un gran Palermo. Potevano segnare Adamo ed Ekuban”

Le parole del tecnico del Monterosi, Leonardo Menichini, al seguito della sconfitta "Renzo Barbera" contro il Palermo per 2-0

“Abbiamo fatto una buona prestazione. C’è da dire che abbiamo incontrato una squadra veramente in forma, in salute e che ci ha pressato ma nonostante tutto abbiamo avuto le nostre opportunità sullo 0-0 di passare in vantaggio. Abbiamo preso un palo con Adamo, o qualche sprint con Ekuban. La mia squadra la prestazione l’ha fatta, poi è chiaro che col vantaggio del Palermo siamo stati costretti a concedere degli spazi. Loro lì hanno esaltato le loro qualità e ci hanno puniti”.