Monopoli-Latina, Colombo: “Resettiamo Palermo, ecco cosa chiedo alla squadra”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Monopoli in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Latina

Mediagol (nc) ⚽️

"Le incognite sono date da diversi fattori. Il primo tra tutti è che noi veniamo da una buona prestazione nonostante la sconfitta in quel di Palermo. Cercheremo di riprendere il nostro cammino, ma affronteremo una squadra che vorrà migliorare il proprio score in trasferta e che viene da quattro vittorie consecutive in casa". Lo ha detto Alberto Colombo, intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Latina di Daniele Di Donato. Il match, in programma alle ore 14:30 allo Stadio Comunale "Vito Simone Veneziani", è valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie C-Girone C.

"I nerazzurri presteranno attenzione a fornire una prestazione che sia in grado di far portare loro a casa dei punti. Dovremo essere bravi a resettare completamente a livello mentale quella che è stata la partita di Palermo per affrontarne un'altra con un copione diverso. Come sempre a incidere saranno gli episodi. Il nostro compito sarà quello di avere la giusta pazienza, la giusta velocità nel far girare il pallone e la giusta capacità di colpire al primo episodio utile. Fondamentale sarà l'equilibrio", ha proseguito il tecnico del Monopoli, reduce proprio dalla sconfitta rimediata lo scorso weekend fra le mura dello Stadio "Renzo Barbera".

"Il Latina mi sembra una squadra con grandi capacità di ribaltare velocemente l'azione e di arrivare con tanti uomini, una volta riconquistata la palla, nell'area di rigore avversaria, una squadra che cerca di non buttare mai via il pallone. Si tratta di una formazione che riesce a fare la doppia fase con certi criteri. La formazione? La notizia buona è che siamo gli stessi di Palermo. Fortunatamente non abbiamo perso nessuno, anche se non abbiamo avuto la possibilità di recuperare qualcuno degli assenti della scorsa settimana. E' molto probabile che la formazione somigli a quella del Barbera", ha concluso Colombo.