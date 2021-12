Monopoli, il pres. Laricchia: “Noi penalizzati, a Palermo non meritavamo di perdere”

Le dichiarazioni rilasciate dal presidente del Monopoli dopo la sconfitta rimediata lo scorso weekend sul campo del Palermo

Il tour de force di fine anno inizia con una vittoria. Tre i punti conquistati domenica sera dagli uomini di Giacomo Filippi ai danni del Monopoli , ottenuti grazie alle reti messe a segno al minuto 24 da Nicola Valente e poco prima del triplice fischio da Matteo Brunori . Un vero e proprio scontro diretto; una sfida intensa sul piano mentale, fisico e nervoso. Un successo che dà certamente slancio e morale alla compagine siciliana in vista del derby contro il Catania e del big match in programma il prossimo 19 dicembre al "Renzo Barbera" contro il Bari .

Pertanto, operazione sorpasso riuscita, con i rosanero che salgono al secondo posto, sorpassando proprio i pugliesi. "La squadra ha dato comunque conferma di avere dei valori - ha dichiarato il presidente del Monopoli, Alessandro Laricchia, come riportato dall'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' -, se continua così potremmo giocarcela alla pari ovunque. D’altronde abbiamo vinto a Catanzaro e Torre del Greco e pareggiato con l’Avellino, mentre a Bari e a Palermo non meritavamo di perdere. In Sicilia ci hanno penalizzato le numerose assenze in chiave cambi. Carriero? Carriero qui ha lasciato un ottimo ricordo, ma ormai il giocatore dell’Avellino non è più alla nostra portata. Troveremo quello che ci serve", ha concluso.