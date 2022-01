Monopoli, il dg De Carne: “Tutto sul mercato. Mastalli? I matrimoni si fanno in due”

Alessandro Mastalli dall'Avellino al Monopoli? Ecco le dichiarazioni rilasciate dal direttore generale Fabio De Carne

"Il Monopoli cercherà di muoversi con oculatezza, cercando di mantenere i giocatori più richiesti. Non è un mistero che dopo un girone di andata di questo livello, i giocatori sono richiesti e noi vogliamo mantenerli". Lo ha detto il direttore generale del Monopoli , Fabio De Carne . Intervistato ai microfoni di Prima Tivvù, nel corso della trasmissione Speciale Calciomercato, si è espresso in merito all'interesse del club per Alessandro Mastalli dell' Avellino . Ma non solo...

"In queste ore potrebbe arrivare un giovane dalla Lazio, Rossi, che l'anno scorso era alla Viterbese. Mastalli? Lo conosco da anni, è un calciatore che non si discute, ha qualità assolute e averlo in rosa è solo che un piacere. In questo momento ad Avellino, magari, vista la concorrenza, sta avendo difficoltà nel giocare. Il Monopoli potrebbe farci un pensierino, ma come si dice, i matrimoni si fanno in due e quindi molto dipenderà dal ragazzo, se avrà voglia di dimostrare ad Avellino le sue qualità o se vorrà sposare un altro progetto. Alla fine parlarne è lecito, il Monopoli deve guardare i budget, sappiamo che Mastalli è un giocatore importante e merita un ingaggio giusto, così come il Monopoli sa cosa può fare o meno", le sue parole.