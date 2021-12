Monopoli, Colombo: “Prestazione ok, ma contro il Palermo non si può sbagliare”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Monopoli dopo la sconfitta rimediata domenica sera sul campo del Palermo

"Il risultato più giusto era il pareggio". Lo ha detto Alberto Colombo, intervenuto ai microfoni della stampa al termine della partita contro il Palermo, andata in scena domenica sera fra le mura dello Stadio "Renzo Barbera". Una sconfitta rimediata poco prima del triplice fischio, alla luce della rete messa a segno al minuto 43 da Matteo Brunori. "La squadra va elogiata per la prestazione, è stata in grado di reagire subito al gol preso. Nel secondo tempo sembravamo avere un predominio - ha proseguito il tecnico del Monopoli -, ma contro avversari come il Palermo non puoi mai abbassare l’attenzione. C’è tanto rammarico, usciamo delusi per il risultato ma contenti per la prestazione. Il risultato più giusto era il pareggio, purtroppo non è stato così. Ce ne facciamo una ragione e andiamo avanti. Toccherà allo staff far capire che dalle sconfitte si possa uscire