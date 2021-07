Monopoli, Colombo: “Palermo? Idea di gioco non scontata, rosanero superiori”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico del Monopoli al termine dell'amichevole contro il Palermo

"Si tratta della prima uscita contro una formazione di una caratura superiore, non posso che trarre delle indicazioni positive. Avevamo dei problemi a livello numerico e non siamo riusciti a schierare due squadre. L'atteggiamento in campionato dovrà cambiare. Ho visto un Palermo che avevo conosciuto nell'ultima partita a Francavilla e mi aveva sorpreso. Credo che stia facendo un lavoro importante. E' calcio d'agosto e quindi da prendere con le pinze, ma i rosanero hanno dei meccanismi oliati. Il Palermo ha un'idea di gioco che non è scontato trovare in questa categoria. In campionato si deve puntare a qualcosa di più: parlo per la mia squadra. Quando incontri squadre come il Palermo devi limitare gli spazi a giocatori come Floriano e Kanoute altrimenti vai in grosse difficoltà", sono state le sue parole.