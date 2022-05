Monopoli, Colombo: “Orgoglioso della squadra. Fase Nazionale? Vorrei incontrare…”

Le dichiarazioni dell'allenatore del Monopoli, Alberto Colombo, a margine del successo di misura contro la Virtus Francavilla

Continua la favola del Monopoli nei playoff di Serie C. La squadra di Alberto Colombo ha staccato il pass per la fase Nazionale dopo il successo di misura contro la Virtus Francavilla. Di seguito, le dichiarazioni del coach della compagine pugliese intervenuto in conferenza stampa nel post gara.