Monopoli, Colombo: “Non guardo la classifica, solo complimenti ai miei ragazzi”

Le parole del tecnico del Monopoli nel corso della conferenza stampa post vittoria sull'ACR Messina

La sorpresa Monopoli ha superato per 2-1 l' ACR Messina e conquistato la vetta della classifica del girone C di Serie C. La compagine pugliese ha conquistato 9 punti nelle prime tre gare del campionato e adesso si appresta a disputare il secondo turno di Coppa Italia in casa del Palermo . Il tecnico dei monopolitani, Alberto Colombo , in conferenza stampa, ha confessato di non guardare la classifica.

"Quando le cose vanno bene tutti siamo bravi. Quando vai sotto scopri chi sei. Noi siamo andati in svantaggio contro una bella squadra che corre tanto. Non era facile vincere ma la squadra ha avuto tanta voglia di ribaltare il risultato. Per questo faccio i complimenti ai ragazzi: non si sono disuniti e sono riusciti a farcela in un match giocato sul filo del rasoio. Non guardo la classifica, mi godo i tre punti. E vedo la grande iniezione di fiducia e le risposte positive avute da una squadra che era andata in svantaggio".