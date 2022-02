Monopoli, Colombo: “Nessuno meglio del Bari. Ecco cosa chiedo alla squadra”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Monopoli in vista della sfida contro il Bari, in programma alle ore 17:30

"Chiaramente la gara avrà un livello di difficoltà elevato, meglio del Bari non ha fatto nessuno. La reazione ci deve essere al cospetto di una grande squadra". Lo ha detto Alberto Colombo in vista della sfida contro il Bari , in programma alle ore 17:30 allo Stadio Comunale "Vito Simone Veneziani". Diversi i temi trattati in conferenza stampa dal tecnico del Monopoli : dalla sconfitta rimediata in trasferta contro il Picerno , alle condizioni della squadra che questo pomeriggio affronterà la capolista.

"La prestazione della squadra deve tornare ai livelli precedenti, credo che i ragazzi abbiano la voglia di dimostrare che possiamo dare filo da torcere a degli episodi, non possiamo scendere in campo con un approccio imperfetto a livello di concentrazione e cattiveria agonistica. L'unico in dubbio è legato a Borrelli, ha avuto l'ennesima ricaduta anche se non così grave. Negli ultimi due giorni non si è allenato con la giusta continuità, speriamo di recuperarlo in extremis. Lui ha dato risposte importanti e per noi rappresenta un'arma in più", ha concluso Colombo.