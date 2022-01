Monopoli, Colombo: “Affronteremo l’Avellino col sorriso, abbiamo un obiettivo”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico del Monopoli in vista della sfida contro l'Avellino

"Sembra quasi di essere alla prima di campionato, dopo un mese di sosta". Lo ha detto Alberto Colombo, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Avellino, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Partenio-Lombardi". Diversi i temi trattati dal tecnico del Monopoli in vista della ripresa del campionato: dal momento della sua squadra, che occupa attualmente il secondo posto della classifica del Girone C di Serie C, alle prestazioni offerte fin qui dagli uomini di Piero Braglia. Ma non solo...