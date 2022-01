Modica: “Palermo balbettante, ci si aspetta di più. Catania? Situazione difficile”

Le parole del tecnico originario di Mazara del Vallo, Giacomo Modica, sul girone di andata delle tre siciliane

Mediagol (gm) ⚽️

Fa il punto sul Girone C di Serie C il tecnico del Casale, Giacomo Modica, intervenuto ai microfoni de "La Sicilia" per analizzare il girone di andata di Palermo, Catania e Messina.

"Mi dispiace per il Catania, da qualche anno vive una situazione economica difficile e spero che tutto si risolva. Dal Palermo ci si aspetta sempre qualcosa in più, per ora sta balbettando ma spero torni dove meritano i tifosi. A Messina ho vissuto due esperienze fantastiche".

Modica ha poi ripercorso la sua esperienza siciliana: "Non vorrei pensare di aver pagato, in un certo senso, il mio legame con Zeman ma visto come è andato il mio percorso da allenatore, spesso mi sono trovato fuori senza capirne la logica. Purtroppo in questo calcio spesso non meritocratico, o sei agganciato a qualcuno che porta i soldi oppure sei persona perbene e rimani spesso fuori. Nelle ultime quattro stagioni da allenatore, le squadre che ho guidato hanno segnato 278 reti, le società hanno venduto una miriade di calciatori che ho valorizzato, presi a zero e venduti a 500mila euro".