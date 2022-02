Messina, Raciti: “La squadra lavora bene, ha qualità. Titolari? Gioca chi merita”

Le parole del tecnico della formazione giallorossa in seguito alla vittorie in casa della Vibonese

Parola ad Ezio Raciti . Quarta vittoria nelle ultime sei partite per l' ACR Messina , che con coraggio, sfrontatezza e prestazioni sempre più esaltanti si è al momento tirato fuori dalla zona retrocessione. I siciliani hanno battuto per 3-1 la Vibonese , dando la sensazione di aver controllato la gara e i pericoli che i padroni di casa hanno provato a creare. Ne è consapevole lo stesso Raciti, che nell'immediato post gara ha analizzato la prestazione dei suoi, sottolinenando in maniera marcata gli elementi che hanno permesso ai giallorossi di conquistare altri tre punti importanti nell'economia della loro stagione.

Ecco, di seguito, le parole di Raciti: “La Vibonese aveva attaccanti di spessore. Dovevamo tenere colpo su colpo e abbiamo scelto i muscoli di Konate consapevoli della nostra maggiore qualità. Quando i ritmi si sono abbassati, abbiamo cambiato i due esterni inserendo Marginean per fare risultato pieno. La squadra lavora bene in allenamento, ci sono uomini importanti che non si risparmiano. La gara è andata proprio come l’avevamo preparata. Anche quando si mugugnava per i pareggi in casa c’erano segnali di crescita e avevo che saremmo venuti fuori. A prescindere dal nome e dall’età gioca chi merita”.