Messina, Raciti: “Coraggio premiato a Bari. Chiunque sull’1-1 avrebbe tenuto palla”

L'ACR Messina ha espugnato il San Nicola di Bari in rimonta ed ha fermato la capolista del girone C di Serie C. Queste le parole di Raciti

"Complimenti ai ragazzi per l'impresa del San Nicola. Non era facile vincere ma ci siamo riusciti. La partita l'avevamo preparata così nonostante i pochi giorni a disposizione. Abbiamo cambiato modulo passando al 4-3-3. Nella ripresa abbiamo sofferto ma io ho fatto un cambio per vincere la gara mettendo in campo l'attaccante Piovaccari. Coraggio premiato dai tre punti. Un'altra squadra in quella stessa situazione, a pochi minuti dal termine, avrebbe buttato la palla. Invece noi sapevamo che quella sarebbe potuta essere la mossa giusta. Sono contento per i ragazzi. Questo è un gruppo importante e splendido che può dare molto in questo campionato".