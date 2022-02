ACR Messina, presidente Sciotto: “La vittoria col Bari la più bella della mia presidenza”

Il presidente Sciotto ha commentato il successo dell'ACR Messina contro la capolista Bari per 1-2 in Serie C girone C

Il presidente dell'ACR Messina Pietro Sciotto cavalca l'onda dell'entusiasmo per i giallorossi, i quali hanno dato continuità di risultati dopo il pareggio in rimonta contro il Palermo. La vittoria a sorpresa contro il Bari capolista ha entusiasmato il numero uno peloritano che rilasciato alcune dichiarazioni post gara:

“La vittoria più bella della mia presidenza. Volevo la conferma dopo il pareggio contro il Palermo. Abbiamo tenuto testa al Bari capolista, con tranquillità e serenità nel secondo tempo abbiamo poi vinto la partita. Il mercato è stato importante ma io da giorni sono presente con la squadra. Penso ci fosse un problema psicologico, di testa, già dal secondo tempo di Palermo la squadra ha avuto quello scatto di mentalità. Siamo contenti ma non ci montiamo la testa, nel calcio bisogna fare risultati oggi e a Palermo li abbiamo fatti e dobbiamo continuare. La situazione del passato, molto negativa, ha creato tensione e problematiche. Adesso c’è fiducia e serenità”.