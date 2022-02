Messina, Marginean: “Un recupero a Palermo incredibile. Sono del Sassuolo ma…”

Il migliore in campo secondo Eleven Sports Marginean ha realizzato il gol del 2-2 finale nel derby tra Palermo e Messina al "Barbera"

"Soddisfatto del mio gol, ma anche per la squadra che ha recuperato un 2-0 a Palermo, incredibile. Nel primo tempo abbiamo vinto pochi duelli, poi siamo entrati più convinti in campo. Siamo soddisfatti, adesso stiamo ancora creando alchimia all'interno della squadra, con nuovi giocatori arrivati da poco che ci stanno dando subito una mano. Sassuolo? Mi interessa fare bene qua, poi per il futuro chissà".