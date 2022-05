Messina, Lewandowski: “Catania escluso dalla C? Non mi sorprende. Che tristezza…”

Il portiere del Messina commenta l'esclusione dalla C del Catania, il terzo fallimento recente di un club siciliano dopo Palermo e Trapani

“Il Catania è stato escluso dal campionato, ma non è stata per me una sorpresa. Da anni avevano debiti enormi. Sono riusciti a iscriversi al campionato aiutati dal Covid-19, ma non sono stati in grado di saldare i primi pagamenti e inoltre avevano anche degli arretrati dell’anno scorso. È una cosa triste, un tempo questo club gareggiava con successo in Serie A”.