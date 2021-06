Marotta, non solo il Palermo: è il primo obiettivo del Catanzaro. Le ultime

Quale futuro per Alessandro Marotta? L'esperto attaccante della Juve Stabia piace molto al tecnico Calabro

Il tecnico Giacomo Filippi e il direttore sportivo Renzo Castagnini sono al lavoro per disegnare il Palermo che verrà. E con o senza Lucca, l'obiettivo resta un attaccante che in Serie C può fare la differenza. Ragion per cui, sono diversi i nomi accostati al club di viale del Fante in vista del nuovo campionato. Uno fra tutti, quello di Alessandro Marotta. L'esperto centravanti, che da gennaio ha messo a segno 13 reti con la maglia della Juve Stabia, nonostante un altro anno di contratto, sarebbe pronto a lasciare la Campania già nel corso della sessione estiva di calciomercato.