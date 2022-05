Mantovani: “Il Palermo di Baldini? Un piacere da guardare. Serie A in meno di 5 anni”

L'ex centrale del Palermo Mantovani analizza l'andamento di Brunori e compagni e pensa al futuro del club rosanero con il City Football Group

“Sono molto soddisfatto della regular season del Palermo. E’ un terzo posto di uno spessore particolare. Si può far meglio, ma il bilancio è positivo. Silvio Baldini è un grande allenatore. Ho commentato diverse partite del Palermo questa stagione: ti fa proprio piacere andare a guardare i loro match. Brunoriha un grande divenire, tra l’altro. Attaccante estremamente intelligente. Tornare ai tempi d'oro? Era soltanto il 2010 quando il Palermo sfiorò la Champions! I tifosi sono scesi in Purgatorio e ora, pian piano, si stanno prendendo le loro rivincite. Il Palermo ha tutto per tornare in Serie A in meno di cinque anni. Ne sono convinto al 100%. Come agiranno nel calciomercato estivo? Mi auguro che la base resti questa. Poi, ovvio: con la nuova proprietà è tutto da vedere. Uno parla di Mansour e pensa al super Manchester City! Se potrebbe rievocarsi la presidenza di Zamparini? Io preferirei non parlare di lui: è sacro per Palermo e per il Palermo. Potrebbe cominciare una nuova epoca, che sicuramente non scalfirà il ciclo d’oro di Maurizio Zamparini, con annessi calciatori scoperti negli anni”.