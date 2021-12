Maiellaro: “Ad Avellino gara maschia. Serie B? Irpini tra avversari più temibili”

Le parole dell'ex fantasista biancorosso, Pietro Maiellaro, in vista della delicata sfida tra Bari e Avellino

"Ad Avellino serve un calcio maschio. Gente come Emanuele Terranova, tanto per fare un esempio, sa come si fa. Se il Bari esce almeno indenne da questa trasferta, si sarà probabilmente tolta una delle avversarie più temibili nella corsa alla serie B . Ovvio che l’Avellino giocherà alla morte".

Ne è certo l'ex fantasista biancorosso, Pietro Maiellaro, intervenuto sulle colonne di "Repubblica" in vista della delicata sfida tra Bari e Avellino in programma lunedì sera alle 21:00.

"È un po’ la caratteristica della squadra, e non va dimenticato che hanno anche ottimi giocatori. Ma il Bari è in una condizione invidiabile, perché è primo e ha un bel vantaggio da gestire. Botta? È capace di bei numeri e ha l’assist facile. Per la serie C è un giocatore importante e lo sta dimostrando con puntualità".