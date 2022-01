Lucchesi: “Avellino buona squadra, ma il Bari è favorito. Covid? No a nuovo rinvio”

Le parole del direttore generale del Monterosi, Fabrizio Lucchesi, sui temi più caldi legati al campionato di Serie C

Fabrizio Lucchesi è ripartito dal Monterosi Fc dopo l'esperienza nel vecchio Palermo, fallito nel 2019 sotto la gestione Arkus Network-Tuttolomondo. Il dirigente toscano - nel ruolo di direttore generale - è stato, sotto il profilo manageriale, tra i protagonisti in negativo dell'infausto crack finanziario dell' Us Città di Palermo . Oggi il direttore sportivo del club viterbese è intervenuto durante lo speciale calciomercato di Prima Tivvù, per fa il punto sul calciomercato della Serie C, sulla lotta al vertice e sull'impatto del Covid sul calcio.

“Tutti abbiamo difficoltà dettate dal covid ma non si può rinviare ancora il campionato. Da domenica prossima per i prossimi 30 giorni avremmo 9 partite e dobbiamo mettere in preventivo eventuali altri rinvii. Dobbiamo mantenere la correttezza del campionato senza creare squilibri. Errico? È un ragazzo che ha buone potenzialità ma certamente ora deve dare qualcosa in più. Lui ha dote importanti. La sue esperienza ad Avellino non è stata molto fortunata per via di tanti infortuni. È un calciatore che fa al caso nostro. L’Avellino? È una buona squadra con un buon telaio che ha raccolto poco rispetto alle sue potenzialità. Io ritengo la nostra vittoria fortunosa contro gli irpini. Campionato chiuso? Il Bari ha qualcosa in più, l’Avellino ha buttato via punti preziosi.”